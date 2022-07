Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann nach Streitschlichtung durch Bundespolizei in Haft

Bielefeld (ots)

Eine eher harmlose Rangelei im Bielefelder Hauptbahnhof hatte am Donnerstagmorgen (28. Juli) für einen der Beteiligten weitreichende Folgen. Er sitzt jetzt in Haft. Bundespolizisten griffen in die Auseinandersetzung am Bahnsteig ein, bevor Schlimmeres passieren konnte. Die Personalienfeststellung bei den Beteiligten brachte einen Haftbefehl gegen einen 46-jährigen Deutschen hervor. Der Mann war im vergangenen Jahr vom Amtsgericht Delbrück wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 2.750 Euro verurteilt worden. Da noch 2.250 Euro der Strafe offen waren, hatte ihn die Staatsanwaltschaft Paderborn zur Festnahme ausgeschrieben. Die noch ausstehende Summe konnte der Mann ohne festen Wohnsitz nicht aufbringen. Er wurde noch am Vormittag der Haftanstalt in Bielefeld zugeführt, wo er jetzt 45 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen hat.

