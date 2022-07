BPOL NRW: Bundespolizei stellt 1000 Gramm Kokain auf der Bundesautobahn A 40 sicher

Münster (ots) - Am Mittwoch (27. Juli) hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof Münster zwei verbotene Messer aus dem Verkehr gezogen. In einem Fall waren auch noch Drogen im Spiel. Am Vormittag wurde bei der Kontrolle eines 21-jährigen Deutschen ein Einhandmesser gefunden und sichergestellt. Einhandmesser dürfen nach dem Waffengesetz nur bei einem berechtigten ...

mehr