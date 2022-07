Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet verurteilten Dieb am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Mittwoch (27.07.2022) wurde bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein 41-jähriger Georgier vorstellig, welcher beabsichtigte, nach Dublin/Irland zu fliegen. Hierbei jedoch wurde festgestellt, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Münster hatte bereits Anfang 2018 einen Haftbefehl wegen Diebstahls sowie besonders schweren Fall des Diebstahls gegen den im September 2015 zu neun Monaten Freiheitsstrafe Verurteilten erlassen. Da der Mann flüchtig war, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Nach Eröffnung des Haftbefehls durch die Bundespolizei wurde der in Georgien lebende Mann an die Justizbehörden überstellt.

