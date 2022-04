Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe auf der Suche nach Wertgegenständen in Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf/-Mitte (ots)

Unbekannte haben sich zwischen Freitag (22.04.2022) und Montag (25.04.2022) Zugang zu zwei Fahrzeugen verschafft, die an der Ludmannstraße und an der Moserstraße geparkt waren.

Den Tätern gelang es in der Zeit von Freitag, 0.00 Uhr bis Montag, 21.00 Uhr auf bislang unbekannte Weise die Beifahrertüre des an der Ludmannstraße geparkten Audis zu öffnen und den darin befindlichen Geldbeutel sowie ein Parfum zu stehlen. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es in der Nacht zum Montag in der Moserstraße, wobei die unbekannten Täter zwischen 23.30 Uhr und 12.00 Uhr die Fondtüre der Beifahrerseite eines Taxis aufhebelten. Da sich keinerlei Wertgegenstände im Fahrzeug befanden, flohen die Täter ohne Beute.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Telefonnummer +4971189903800 sowie beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell