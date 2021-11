Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach PKW-Diebstahl

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte entwendeten am 09.11.2021, zwischen 01.00 Uhr und 14.00 Uhr einen Mercedes Benz Vito in der Farbe Grün in der Käfernburger Straße. Der Wert liegt bei ca. 8.000 Euro. Die Polizei sucht derzeit dringend Zeugen, die Hinweise auf den Täter, den Tathergang oder den Verbleib des Beuteguts haben (Tel. 03677-601124(Bezugsnummer 0262804/2021). (db)

