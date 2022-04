Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher in Schule unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende (23. bis 25.04.2022) versucht, in eine Schule an der Nordbahnhofstraße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten zwischen Samstag, 14.00 Uhr und Montag, 07.00 Uhr, möglicherweise über eine Fluchttür in das Treppenhaus des Gebäudes. Im dritten Obergeschoss scheiterten sie beim Versuch, eine Tür aufzubrechen und flüchteten ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 an das Polizeirevier 2 Wolframstraße zu wenden.

