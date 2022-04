Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Kupferdiebe vorläufig festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (23.04.2022) drei 20-jährige Heranwachsende vorläufig festgenommen, die versucht haben sollen, zusammen mit einem 52-jährigen mutmaßlichen Komplizen, von einem Grundstück an der Böheimstraße ein Kupferkabel zu stehlen.

Ein 31 Jahre alter Zeuge beobachtete die Männer kurz vor 20.00 Uhr, wie sie sich auf der Rückseite eines Gebäudes an einem Kupferkabel zu schaffen machten und rief die Polizei. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die vier Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest. Ersten Ermittlungen zufolge waren sie gerade dabei, das mehrere Dutzend Meter lange Kabel zu zerteilen, um es anschließend abzutransportieren. Bei der Überprüfung der Tatverdächtigen stellte sich heraus, dass gegen den 52-Jährigen ein internationaler Haftbefehl wegen eines Diebstahldeliktes besteht. Der tatverdächtige kroatische Staatsbürger wurde auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag einem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Seine drei mutmaßlichen Komplizen setzten die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell