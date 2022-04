Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiate Ladendieb-Pärchen mit Kinderwägen unterwegs

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (23.04.2022) vier Frauen und Männer im Alter von 21 bis 34 Jahren vorläufig festgenommen, die versucht haben sollen, Waren aus einem Baumarkt an der Stuttgarter Straße zu stehlen. Die beiden Pärchen betraten gegen 12.25 Uhr, zusammen mit zwei Kleinkindern, den Verkaufsraum, wo sie Waren im Wert von über 300 Euro aus den Regalen nahmen und in ihren beiden Kinderwägen versteckten. Nachdem sie den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen wollten, sprachen sie der Ladendetektiv sowie der Marktleiter an. Die beiden 23 und 33 Jahre alten Frauen schubsten daraufhin die beiden Angestellten weg und fingen an, die in ihren Wägen verstauten Waren auf den Boden zu werfen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die vier Tatverdächtigen daraufhin fest. Die Beamten setzten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell