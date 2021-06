Polizei Münster

POL-MS: Polizei warnt vor neuer Masche am Telefon - Unbekannte kündigen Sicherheitsüberprüfung an

Münster (ots)

In Münster-Nienberge und -Häger haben Unbekannte heute (10.06.) versucht, mit Anwohnern einen Termin zur Überprüfung der Haustechnik zu vereinbaren. Die Anrufer teilen ihren vermeintlichen Opfern am Telefon mit, dass die Sicherheitstechnik in ihren Häusern veraltet und daher eine Überprüfung vor Ort erforderlich ist. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Anrufern um Diebe handelt und warnt ausdrücklich davor, Fremde in das Haus oder die Wohnung zu lassen. Bürgerinnen und Bürger, die derartige Anrufe erhalten, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise an: 0251 275-0

