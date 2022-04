Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Weilimdorf (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstag (23.04.2022) und Sonntag (24.04.2022) die Scheiben von zwei Fahrzeugen eingeschlagen, die in der Lazarettstraße und im Molchweg geparkt waren. Die Täter zerbrachen in der Zeit von 22.15 Uhr bis 05.00 Uhr das Seitenfenster eines in der Lazarettstraße geparkten Mercedes-Benz, ergriffen den dort liegenden Rucksack und durchwühlten diesen vergebens nach Wertgegenständen. Im Molchweg gelangten die Täter zwischen 0.30 Uhr und 15.40 Uhr in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses, zerschlugen die Scheibe des dort parkenden Seats und durchsuchten anschließend das Handschuhfach. Ob in diesem Fall etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 sowie beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

