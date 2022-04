Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Schülerinnen zusammengestoßen und anschließend geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Montagmorgen (25.04.2022) an der Hohewartstraße Ecke Stuttgarter Straße mit zwei Schülerinnen im Alter von elf und zwölf Jahren zusammengestoßen und anschließend davongefahren. Der Fahrer des silbernen Mercedes war gegen 08.20 Uhr auf der Hohewartstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs und stieß dort mit den beiden Schülerinnen zusammen, die gerade den Zebrastreifen überquerten. Dabei erlitt die Elfjährige leichte Verletzungen, die Zwölfjährige blieb unverletzt. Anschließend fuhr der Fahrer davon, ohne sich um die beiden Kinder zu kümmern. Er soll zwischen 70 und 80 Jahre alt gewesen sein und weiße Haare sowie braune Augen gehabt haben. An dem Mercedes soll ein Stuttgarter Kennzeichen angebracht gewesen sein, vermutlich mit dem Buchstaben N sowie den Ziffern 1 und 4. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Telefonnummer +4971189903800 zu wenden.

