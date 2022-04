Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen rabiaten Ladendieb ermittelt und festgenommen

Stuttgart-Rohr/Leinfelden-Echterdingen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (22.04.2022) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am 15.10.2021 in einem Einkaufsmarkt an der Schönbuchstraße mehrere Pizzen gestohlen und einen Angestellten zur Seite gestoßen zu haben (siehe https://t1p.de/x3e7t).

Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Die Beamten nahmen ihn am Freitagmorgen in seiner Wohnung in Leinfelden-Echterdingen fest. Der somalische Staatsbürger wurde am Freitag einem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

