Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: versuchter Handtaschenraub; Polizei nimmt 18-Jährigen fest - Zeugen gesucht

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Am Montagabend gegen 23:00 Uhr verständigte eine 21 Jahre alte Frau die Polizei, nachdem ein junger Mann versucht hatte, ihr im Bereich der Neckarwiese die Tasche zu entreißen. Sofort suchten starke Polizeikräfte die Tatörtlichkeit auf. Wie sich herausstellte, war die junge Frau zu Fuß in Richtung "Alte Brücke" unterwegs, als sich ihr in Höhe der "Theodor-Heuss-Brücke" ein junger Mann näherte, der plötzlich nach ihrer Tasche griff. Die 21-Jährige hielt daraufhin ihre Tasche fest. Mit dieser Gegenwehr hatte der Täter offenbar nicht gerechnet gehabt. Nach kurzem Gerangel ließ er schließlich von seinem Vorhaben ab und die 21-Jährige konnte flüchten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 18-jähriger Tatverdächtiger, auf den die vorliegende Personenbeschreibung zutraf, in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der sichtlich alkoholisierte Mann wurde zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann rund 2 Promille. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Das Jugenddezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die den Überfall möglicherweise beobachtet haben könnten. Diese werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell