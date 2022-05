POL-PDWIL: Polizei Bitburg zieht mehrere fahruntüchtige Fahrzeugführer*Innen aus dem Verkehr

Oberkail (ots) - Am Mittwoch, den 25.05.2022 gegen 18:30 Uhr, musste ein motorisiertes Kleinflugzeug auf einem Feld entlang der B257 in der Gemarkung Oberkail notlanden. Aufgrund eines Motorausfalls war das Flugzeug nicht mehr manövrierbar, sodass der Pilot sich zu einer Notlandung entschied. Die Landung erfolgte ohne Bruch, es wurde niemand verletzt. Am Feld entstand leichter Flurschaden. Rückfragen bitte an: ...

