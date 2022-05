Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW durch Kratzer

Prüm (ots)

Prüm, 27. Mai 2022

In der Nacht von Donnerstag, 26.05.2022 (Christi Himmelfahrt) auf Freitag, 27.05.2022 wurde ein dunkler PKW BMW an der Front mittels spitzen Gegenstand durch eine bisher unbekannte Person zerkratzt. Der PKW war auf dem Altenmarkt in Prüm geparkt.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

