POL-SI: Unbekannte drangen in Firma ein #polsiwi

POL-SI: Unbekannte drangen in Firma ein

Zwischen Freitagabend, 20:00 Uhr, und Montagmorgen (24.01.2022), 07:00 Uhr sind unbekannte Täter in eine Firma in der Straße "Am alten Stadtplatz" in Siegen eingebrochen.

Der oder die Täter schlugen eine Scheibe ein, um ins Innere zu gelangen. Dort hebelten sie weitere Türen auf. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

