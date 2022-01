Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mofa-Fahrer missachtet Vorfahrt eines Busses und wird bei Unfall schwer verletzt -#polsiwi

Neunkirchen (ots)

Am Samstagabend (23.01.2022, 18:57 Uhr) ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 18-jährigen Mofa-Fahrer und einem Linienbus gekommen.

Der Bus befuhr die Gartenstraße in Richtung Frankfurter Straße. In Höhe der Einmündung "Alte Hütte" bog der 18-jährige mit seinem Mofa nach rechts auf die Gartenstraße ab. Die Straße ist an dieser Stelle schmal und der Zweiradfahrer geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn. Der 39-jährige Fahrer des entgegenkommenden Busses konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kleinkraftrad prallte gegen die linke Frontseite des Busses. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 18-Jährige schwer. Der Gesamtsachschaden dürfte bei ca. 2.000 Euro liegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell