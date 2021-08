PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Verfolgungsfahrt mit Konsequenzen +++ Fahrzeuge in Limburg angegangen +++ Geschwindigkeitsmessung bei Limburg

Limburg (ots)

1. Nach nächtlicher Verfolgungsfahrt - Mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, Hausen, Langendernbach, Mittwoch, 11.08.2021, 00:15 Uhr

(jn)Zwei Männer im Alter von 40 und 34 Jahren sind in der vergangenen Nacht auf der Bundesstraße 54 bei Langendernbach festgenommen worden, nachdem sie sich mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt geliefert hatten. In dem Fahrzeug wurden Drogen aufgefunden sowie zahlreiche weitere Verstöße festgestellt, die nun Konsequenzen für das Duo haben dürften.

Gegen 00:15 Uhr war eine Streife der Polizeistation in Limburg auf einen Audi im Bereich von Hausen aufmerksam geworden, der in der Folge überprüft werden sollte. Als die Beamten das Blaulicht einschalteten und ihre Absicht offenbarten, den Audi nun kontrollieren zu wollen, beschleunigte das Fahrzeug. Im weiteren Verlauf flüchtete der Fahrer über mehrere Hausener Ortsteile in Richtung Langendernbach und dann über die B 54 in Richtung Irmtraut offensichtlich in der Absicht, sich der Kontrolle zu entziehen. Letztendlich geriet der flüchtige Pkw beim Versuch, einem die Fahrbahn blockierenden Streifenwagen auszuweichen, in den Straßengraben, wo der 40-jährige Fahrer sowie sein 34-jähriger Beifahrer festgenommen werden konnten.

Neben Drogen wurden in dem Fahrzeug auch ein Schlagstock sowie Munition für eine Schusswaffe aufgefunden, was jeweils entsprechende Ermittlungsverfahren zur Folge hatte. Da sich darüber hinaus der Verdacht ergab, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt und unter Drogeneinfluss stehen könnte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Auch die Tatsache, dass an dem Audi fremde Kennzeichen montiert worden waren und damit keine Zulassung für den Pkw bestand, führte zur Einleitung entsprechender Strafverfahren. Der Audi wurde sichergestellt. Die zwei bereits polizeibekannten Tatverdächtigen verbrachten die Nacht im Gewahrsam und wurden heute nach Rücksprache mit der Limburger Staatsanwaltschaft und weiteren Durchsuchungsmaßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

2. Autoknacker unterwegs,

Limburg a. d. Lahn, Beethovenstraße, Tal Josaphat, Am Rosenhang, Nacht zum Mittwoch, 11.08.2021

(jn)In Limburg waren in den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs unbekannte Täter unterwegs, die gleich mehrere Pkw ins Visier genommen haben. In einem Fall konnte ein Mann mit blauem Pullover gesehen werden, der umgehend flüchtete, nachdem er entdeckt worden war. Ein Zeuge hatte den etwa 1,75 Meter großen Mann um kurz vor 05:00 Uhr in der Straße "Tal Josaphat" entdeckt, als er soeben die Scheibe eines blauen Opel eingeschlagen hatte. Noch bevor der Täter Beute im Fahrzeuginnenraum machen konnte, rannte er davon. Auch in der Beethovenstraße machten sich Unbekannte an zwei Pkw zu schaffen und entwendeten aus einem Range Rover eine Aktentasche. Diese zwei Taten dürften sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr ereignet haben. Der Sachschaden wird jeweils auf 500 Euro beziffert. Im Verlauf des Vormittages meldete sich ein weiterer Geschädigter aus Limburg und zeigte einen versuchten Einbruch in seinen Mercedes an. Dieser parkte seit Dienstagabend, 19:00 Uhr in der Straße "Am Rosenhang". Am nächsten Morgen musste der Besitzer feststellen, dass die Scheibe eines Fahrzeugfensters eingeschlagen und das Handschuhfach durchwühlt worden war. Entwendet wurde nichts, jedoch hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Das zuständige Kommissariat 21 der Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in allen Fällen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06431 / 9140 - 0 entgegen.

3. Zu schnell unterwegs,

Bundesstraße 417, Bereich Limburg, Mittwoch, 11.08.2021, 06:50 Uhr bis 09:00 Uhr

(jn)Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung der Polizeidirektion Limburg sind heute Morgen bei Limburg 300 Fahrzeuge gemessen und in diesem Zusammenhang 30 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt worden. Zwischen 06:50 Uhr und 09:00 Uhr überwachten die Beamten die B 417 im Bereich der Mainzer Straße, wo eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h für Pkw und 60 km/h für Lkw erlaubt ist. Der Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 113 km/h gemessen wurde und den nun ein Bußgeldverfahren erwartet.

