POL-BI: Toilettenpapier verursacht schweren Sturz

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine Bielefelderin verlor am Dienstag, 29.06.2021, die Kontrolle über ihr Fahrrad, als sich eine Packung Toilettenpapier in den Speichen des Vorderrads verfing.

Die 54-jährige Bielefelderin fuhr gegen 12:05 Uhr die Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Schloßhofstraße. Während der Fahrt hing die Packung am linken Griff des Lenkers. In einer Linkskurve geriet das Toilettenpapier zwischen Vordergabel und Speichen. Dadurch blockierte der Reifen und die Frau kam zu Fall.

Bei dem Unfall zog sich die 54-Jährige schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau. Zur weiteren Behandlung wurde ein Notarzt mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen. Im Anschluss brachten die Rettungskräfte die Bielefelderin in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde.

