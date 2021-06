Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Handwerker im Haus

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stieghorst - Am Montagmittag, 28.06.2021, verschafften sich zwei unbekannte Männer Zugang zum Haus einer Seniorin, indem sie vorgaben Dachdecker zu sein. Die Gesuchten verließen die Räumlichkeiten ohne Beute.

Eine Seniorin aus Bielefeld erhielt gegen 12:00 Uhr in ihrem Haus im Löllmannshof, im Bereich Waldenburger Straße und Wappenstraße, Besuch von zwei falschen Dachdeckern. Die unbekannten Männer gaben an, dass sie von der Tochter der Seniorin beauftragt worden seien, um Reparaturen am Dach durchzuführen. Die Frau schöpfte keinen Verdacht und ließ die Männer eintreten.

Während ein Mann bei der Seniorin blieb, ging der andere Unbekannte in das zweite Stockwerk und kam nach einiger Zeit zurück ins Erdgeschoss. Dort teilte er der Seniorin mit, welche Arbeiten durchzuführen seien. Doch als die Seniorin mitteilte, dass sie gleich Besuch erwarten würde, verließen die Handwerker das Haus plötzlich ganz schnell und kehrten nicht mehr zurück.

Als die Seniorin bemerkte, dass im zweiten Stock mehrere zum Lüften geöffnete Türen geschlossen waren, wurde sie misstrauisch und kontaktierte ihre Tochter. Diese erklärte, keine Handwerker beauftragt zu haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Unbekannten den Tatort ohne Beute.

Die falschen Handwerker hatten eine mitteleuropäische Erscheinung und sprachen hochdeutsch.

Ein Dieb ist circa 180 cm groß und kräftig. Er hat kurze rötliche Haare und einen rötlichen Dreitagebart. Zur Tatzeit trug er ein rot kariertes Hemd und eine kurze beigefarbene Hose mit Hosenträgern.

Der zweite Unbekannte ist etwa 170 cm groß und schlank. Er hat dunkelblonde Haare und keinen Bart. Zur Tatzeit trug er ein dunkel kariertes Hemd und eine dunkelgraue lange Hose.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zu den Tätern oder dem Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 13 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell