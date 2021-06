Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahren in der Jugendverkehrsschule

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld - Kinder, die im 4. Schuljahr ihre Radfahrausbildung nicht abschließen konnten, können sich für ein Angebot auf dem Platz der Jugendverkehrsschule während der Sommerferien anmelden.

Die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Bielefeld bietet den Schülerinnen und Schülern, im Rahmen einer einmaligen Aktion, die Möglichkeit, ihre Kenntnisse im Schonraum des Übungsplatzes anzuwenden. Dabei können sie noch Tipps und Hinweise für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr erhalten.

Eltern können Ihr Kind zu einem der folgenden Termine anmelden: Montag, 12.07.2021 bis Freitag, 16.07.2021 jeweils 09.00 bis 11.00 Uhr oder 12.00 bis 14.00 Uhr und Montag, 02.08.2021 bis Freitag, 06.08.2021 jeweils 09.00 bis 11.00 Uhr oder 12.00 bis 14.00 Uhr

Damit die Kinder sicher auf dem Platz unterwegs sind, müssen sie bereits Radfahren können. Für die Teilnahme an der zweistündigen Veranstaltung ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler in der Schule und/oder im Elternhaus ausreichend vorbereitet wurden. Sie sollen die Verkehrsregeln und -zeichen, die für Radfahrende wichtig sind kennen und die Umsetzung durch ein praktisches Training in der Schule oder mit den Erziehungsberechtigten geübt haben. Zur Vorbereitung finden Sie die wichtigsten Elemente, die Verkehrsabläufe, als Download auf unserer Internetseite. (https://bielefeld.polizei.nrw/) Hier gibt es auch weitere Informationen zum Angebot. Wer gut vorbereitet ist, der kann mit Freude an den Übungen teilnehmen.

Die Anwesenheit einer erziehungsberechtigten Person ist Voraussetzung für die Teilnahme.

Eine persönliche Anmeldung ist erforderlich. Dies ist am Donnerstag, den 01.07.2021 in der Zeit von 09.00 bis 17.00 Uhr und am Freitag, den 02.07.2021, 09.00 bis 16.00 Uhr im Büro der Jugendverkehrsschule, Apfelstraße 82, 33613 Bielefeld möglich. Telefonisch ist das Büro an den Anmeldetagen unter 0521/51-2721 zu erreichen.

Nähere Informationen erhalten Sie auch unter den Tel.-Nrn. 0521/545-5172 (POK'in Karen Lemkemeyer) oder 0521/545-5173 (PHK'in Dunja Winkler)

