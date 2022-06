Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A6/AS-Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: LKW-Auflieger in Vollbrand - PM Nr. 2

A6/AS-Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der gegen 12:55 Uhr in Brand geratene Auflieger konnte mittlerweile durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Der Auflieger ist nicht mehr fahrbereit. Zudem ist dieser mit einem Bagger und einem Traktor beladen, die zunächst geborgen werden müssen. Der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn wurde mittlerweile wieder freigegeben. Der mittlere und der rechte Fahrstreifen sind weiterhin gesperrt. Es kommt derzeit zu Verzögerungen durch Staubildung von mittlerweile ca. sechs Kilometern.

Die Autobahnpolizei befindet sich vor Ort, die Brandursache ist derzeit noch unklar.

