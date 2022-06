Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Versuchter Einbruch in Gartenhaus durch Jugendliche; sie lassen Müll zurück

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am gestrigen Montagabend, gegen 22 Uhr, hatte sich eine Gruppe mit circa 20 Jugendlichen in der Straße "Czernyring" vor einem Gartenhaus niedergelassen. Dies wurde dort bisher in der Vergangenheit, obwohl es sich um Privatgelände handelt, von den Berechtigten "geduldet".

Ein Zeuge und gleichzeitig einer der Berechtigten konnte ein Gespräch zwischen den Jugendlichen mit anhören. Einer der jungen Männern forderte dabei einen anderen auf, ihm einen Schraubendreher zu geben, um "die Hütte aufzumachen".

Vor Eintreffen der verständigten Polizei war die 20-köpfige Jugendgruppe in alle Richtung geflüchtet.

Ihre "Liegenschaften" wie Pappbecher, Zigarettenstummel, aber auch ekelerregenden Speichel mit Sputum ließen sie zurück.

An dem Schloss der Tür zu der Hütte konnten Beschädigungen festgestellt werden, gestohlen wurde nichts. Die sichergestellten Spuren, darunter auch Fingerspuren, werden polizeilich ausgewertet und führen möglicherweise zu den Tätern.

