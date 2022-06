Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt - Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 27-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L595 bei Haag leicht verletzt. Der Mann war gegen 16.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der L 595 von Haag in Richtung Schönbrunn unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam ihm ein Autofahrer entgegen, der sehr mittig auf der Fahrbahn fuhr. Dadurch geriet der 27-Jährige mit seinem Kraftrad ins Schleudern und stürzte. Der unbekannte Autofahrer fuhr, ohne anzuhalten, einfach weiter. Der Motorradfahrer zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu und wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es war Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden.

Vom Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um ein dunkles Auto gehandelt haben soll.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271-9210-0 zu melden.

