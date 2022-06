Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Autofahrer am Montag im Stadtteil Wieblingen. Eine 24-jährige Frau stellte ihren VW-Polo am Montagnachmittag gegen 15 Uhr in der Straße "Neckarhamm" in Höhe der Einmündung zur Schuster unbeschädigt am Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 21.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass es mittlerweile Beschädigungen aufwies. Offenbar hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Polo beim Vorbeifahrern gestreift, war anschließend jedoch einfach weitergefahren. Der Sachschaden am Polo wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell