POL-MA: Heidelberg

Rhein-Neckar-Kreis: Trickbetrüger gingen leer aus - alle Betroffene erkannten den Betrugsversuch; Warnhinweise der Polizei

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auch am Montag waren Trickbetrüger wieder auf der Suche nach potentiellen Geschädigten und versuchten gutgläubige Bürgerinnen und Bürger um ihr Erspartes zu bringen. Besonders betroffen waren dieses Mal die Gebiete Dossenheim, Handschuhsheim, Schriesheim und Ziegelhausen. In der Zeit von 10:30 Uhr bis 17:30 Uhr klingelte bei den Bürgerinnen und Bürgern das Telefon. Bei einigen von ihnen sogar mehrmals am Tag. Während die Betrüger sich gegenüber den "Jüngeren" als angebliche "Europol-Mitarbeiter" vorstellten und so versuchten Geldbeträge zu ergaunern, setzten die Unbekannten bei den über 60-Jährigen auf die Wirkung sogenannter "Schockanrufe". Trotz dem Umstand, dass die Trickbetrüger verschiedene Betrugsmaschen anwandten, erkannten alle Betroffene den jeweiligen Betrugsversuch rechtzeitig und beendeten noch vor Schadenseintritt das Telefongespräch.

Auch in den kommenden Tagen und Wochen muss mit weiteren Betrugsversuchen gerechnet werden. Daher weist das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg noch einmal auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention hin: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ Dort finden Sie umfangreiche Informationen über die oben genannten Betrugsmaschen sowie über weitere gängige Betrugsphänomene.

Bitte beachten Sie auch folgende präventive Verhaltenstipps und geben Sie diese an Ihre Mitmenschen weiter:

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

- Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

- Rufen Sie die jeweilige Person oder Institution unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld, Wertsachen oder sensible Daten von Ihnen fordert:

- Ziehen Sie unbedingt eine Vertrauensperson hinzu und besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

- Geben Sie keine persönlichen Daten, Zugangspasswörter, PINs oder sonstige Bankdaten preis.

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

