POL-KA: (KA) Karlsruhe - Korrekturmeldung: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch entfernen eines Gullydeckels

Karlsruhe (ots) - Glücklicherweise nur leichtere Verletzungen erlitt ein fünfjähriger Junge in seinem Kettcar, als ihn am Donnerstagmittag eine 47-jährige Pkw-Führerin an einer Ampelanlage in der Lameystraße anfuhr. Die Mercedes-Fahrerin missachtete wohl die für sie Rotlicht anzeigende Ampel eines Fußgängerüberwegs und traf mit ihrem Pkw das vom Jungen benutzte Kettcar. Der Fünfjährige wurde durch den ...

