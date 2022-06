Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Junge in Kettcar von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots)

Glücklicherweise nur leichtere Verletzungen erlitt ein fünfjähriger Junge in seinem Kettcar, als ihn am Donnerstagmittag eine 47-jährige Pkw-Führerin an einer Ampelanlage in der Lameystraße anfuhr.

Die Mercedes-Fahrerin missachtete wohl die für sie Rotlicht anzeigende Ampel eines Fußgängerüberwegs und traf mit ihrem Pkw das vom Jungen benutzte Kettcar. Der Fünfjährige wurde durch den Zusammenstoß aus seinem Gefährt geschleudert und prallte mit seinem Rücken auf die Fahrbahn.

Während sein Kettcar einen wirtschaftlichen Totalschaden davontrug, kam er Zum Glück mit nur leichteren Blessuren in Form von Hautabschürfungen davon. Vorsorglich wurde der Junge mit einem Krankenwagen in eine Kinderklinik verbracht.

Am Fahrzeug der Verursacherin entstand ein Schaden von circa 100 Euro. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.

Stephan Arheidt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell