Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Lensahn/ Polizeikontrolltag in Lensahn

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (09.03.) wurden mehrere Fahrzeuge im Rahmen einer großangelegten Polizeikontrolle überprüft. Dabei wurden diverse Gurt-, Handy- und Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Darunter auch ein Autofahrer der seinen Wagen mit 62km/h in einer Tempo 30 km/h-Zone führte.

In der Zeit zwischen 11 Uhr und 14:30 Uhr kontrollierten am gestrigen Mittwoch Polizeikräfte aus Heiligenhafen, Oldenburg, Fehmarn und Lensahn an insgesamt vier Kontrollstellen diverse Fahrzeuge. Das Ergebnis waren fünf Autofahrer/-innen die ihr Handy während der Fahrt nutzten und sieben Fahrer/-innen die nicht angeschnallt waren. In der Lütjenburger Straße vor der dortigen Schule und in der Lübecker Straße vor einem Kindergarten wurde auch auf die Geschwindigkeit der Fahrzeuge geschaut und dabei konnten insgesamt 15 Fahrzeugführer/-innen festgestellt werden, die zu schnell fuhren. Der Autofahrer mit seinen 62 km/h war hierbei am schnellsten unterwegs.

