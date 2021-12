POL-ROW: ++ Vandalismus kurz vor Weihnachten ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Fintel. In den letzten 14 Tagen kam es zu mehreren Beschädigungen von LED-Lichterketten, die an zwei großen Weihnachtsbäumen im Ortskern angebracht sind. Teilweise wurden einzelne Kerzen herausgedreht und weggeworfen oder mehrere Lichterketten auseinandergerissen. In der letzten Nacht wurde zudem am Pferdemarkt eine Hundetoilette zertört. Unbekannte sprengten sie mit einem sogenannten Polenböller. Die Wucht der Detonation war so groß, dass Teile rund zehn Meter weit geschleudert wurden. Hinweise bitte an die Polizeistation Fintel unter Telefon 04265/95486-0.

