Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++

Oldenburg (ots)

Am 19.02.2022 gegen 22:31 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Oldenburg, bei dem es zum Sachschaden kam. Der 41-jährige Oldenburger befuhr mit seinem Pkw die Gartenstraße in Richtung Innenstadt. In einer Kurve kam er auf regennasser Fahrbahn von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Bei der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme veranlasst. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 50000 Euro.

(237867)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell