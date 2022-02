POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn +++ Versuchter Raub und Trunkenheitsfahrt +++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Versuchter Raub und Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, dem 20.02.2022, kam es in Bad Zwischenahn gegen 02.35 Uhr zu einem versuchten Raub. Das 25-jährige Opfer nutzte die Unterführung vom Bahnhof zum ZOB, als es von ca. fünf Personen umzingelt und zur Herausgabe von Geld aufgefordert wurde. Schließlich hielt ein Täter das Opfer fest und durchsuchte es zusammen mit einem weiteren Täter. Als sich das Opfer wehrte, ließen die Täter erfolglos ab und flüchteten fußläufig Richtung Langenhof. Hinweise auf die Täter werden beim Polizeikommissariat Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403-927115 entgegengenommen.

Am Samstag, dem 19.02.2022, kam es ebenfalls in Bad Zwischenahn gegen 23.00 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin wurde in der Oldenburger Straße Fahrtrichtung Oldenburg angehalten, nachdem es zu einer Meldung hinsichtlich ihrer Fahruntüchtigkeit kam. Sie wies eine Atemalkoholkonzentration von 2,05 Promille vor, so dass eine Blutentnahme und Beschlagnahme des Führerscheins erfolgten.

