Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verursacher eines Verkehrsunfalls in Großenkneten gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein weißer Mercedes ist am Donnerstag, 21. Juli 2022, auf einem Parkplatz von Einkaufsmärkten in Großenkneten beschädigt worden. Ein möglicher Verursacher entfernte sich.

Eine 69-Jährige aus der Gemeinde Großenkneten war am Vormittag einkaufen und parkte den weißen Pkw um 08:30 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße 'Am Rieskamp'. Als sie um 08:50 Uhr zum Mercedes zurückkehrte, stellte sie Schäden an der hinteren, rechten Seite fest. Der Stoßfänger und eine Rückleuchte waren beschädigt, zudem waren blaue Lackspuren zu sehen. Insgesamt betrug der entstandene Schaden etwa 2.000 Euro.

Wer im angegebenen Zeitraum einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz beobachtet hat und Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell