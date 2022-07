Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberische Erpressung

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, um 20:45 Uhr, kam es in der Verbindungsgasse zwischen der Lange Straße und dem Johannes-Westermann-Platz zu einem Vorfall. Ein 14-jähriger Lippstädter wurde dort von einem fremden Täter angegangen. Ein etwa 19-20 Jahre alter Mann packte den Jugendlichen und drückte ihn gegen eine Wand. Er schlug auf sein Opfer ein und verlangte Geld von ihm. Als dieser angab kein Geld dabei zu haben, zog der Täter einen Teleskopschlagstock und schlug dem Opfer damit ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Grüner Winkel. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt. Der Täter wird als 190 bis 193 Zentimeter groß mit südländischem Aussehen beschrieben. Er hatte schwarze, lange, lockige Haare die an den Seiten kurz geschoren waren. Er trug einen blauen Jogginganzug, eine schwarze Weste und eine Goldkette. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

