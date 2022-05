Polizei Hamburg

POL-HH: 220523-6. Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung in Hamburg-Neuallermöhe

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.05.2022, 18:30 Uhr; Tatort: Hamburg-Neuallermöhe, Felix-Jud-Ring/Wilhelm-Osterhold-Stieg, Unterführung

Am frühen Freitagabend wurde in Neuallermöhe eine junge Frau sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam die 19-jährige Frau vom Allermöher See und ging entlang des nahegelegenen Fleets. In einer dortigen Unterführung sprach der unbekannte Täter die junge Frau an und berührte sie unsittlich. Als aus der Umgebung Kindergeschrei zu hören war, ließ er von ihr ab und flüchtete.

Die Anzeige wurde erst mit einiger Verzögerung erstattet, sodass keine Fahndungsmaßnahmen mehr erfolgen konnten.

Der Täter wird bislang wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa Ende 20 - etwa 1,90 m - sportliche Figur - dunkle, kurze Haare - trug ein schwarzes T-Shirt und eine knielange dunkle Jeans

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

