Trossingen (ots) - Ein Blechschaden in Höhe von 8.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der Achauerstraße an der Einmündung zur Brühlstraße ereignet hat. Eine 29-Jährige war mit einem Ford Turneo auf der Achauerstraße in Richtung Stadion unterwegs und musste ...

