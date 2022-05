POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - im Vorbeifahren Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Grünstadt (ots) - Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde eine 60-jährige Frau am 27.04.22 Opfer eines Betrugs. Der/die Täter schickte eine Nachricht per WhatsApp in der er sich als die Tochter der Geschädigten ausgab. Der Täter blieb über mehrere Tage per WhatsApp mit der Geschädigten in Kontakt. Am 27.04. forderte er die Geschädigte auf 1450.-EUR zu überweisen. Dem kam die Geschädigte nach. Erst danach stellte sich heraus, dass die Geschädigte Opfer eines Betrugs ...

