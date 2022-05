POL-PDNW: Verletzter Fahrradfahrer

Waldsee (ots) - Die Verfolgung eines Motorradfahrers durch eine Funkstreife der Polizeiinspektion Speyer endetet am 28.04.2022, um 11.45 Uhr, an der Anschlussstelle Rehhütte, B9 Fahrtrichtung Ludwigshafen, mit einem Verkehrsunfall zwischen dem Motorrad und dem Polizeiauto. Das Motorrad fiel den Polizeibeamten der Polizeiinspektion Speyer auf der K1 in Richtung ...

