Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Nach Konzert unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am 01.05.2022 gegen 03:15 Uhr befuhr eine britische Band mit ihrem Fahrzeug nach einem Konzert die A61 in Fahrtrichtung Koblenz. Auf dem Rasthof Dannstadt-Ost legten sie eine Pause ein und fielen dort Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf. Das Fahrzeug wurde durch die eingesetzten Beamten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel den Beamten bei Herantreten an das Fahrzeug Marihuanageruch auf. In weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich durch einen durchgeführten Drogentest heraus, dass der 32-jährige britische Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC steht. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs und der Personen konnten noch mehrere Joints, sowie Kleinmengen Haschisch aufgefunden werden. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Den 46-jährigen britischen Beifahrer erwartet ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

