Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Weihnachtsbaum steht in Flammen

Ausrücken musste die Feuerwehr am Donnerstag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 20.15 Uhr brannte der Weihnachtsbaum in einer Wohnung in der Hauptstraße. Das Ehepaar verließ, nachdem sie alle Fenster geschlossen hatten, die Wohnung. Die Flammen erstickten zum großen Teil. Die Feuerwehr löschte Glutnester und lüftete die Räume. Die 70-Jährige Bewohnerin kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen nach sollen Kerzen auf dem Baum das Feuer entfacht haben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 20.000 Euro.

++++0031138

Claudia Kappeler, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell