Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot an der Rot-Haslach - Dachstuhlbrand

Hoher Sachschaden entstand bei einem Feuer am Donnerstagmorgen in Haslach

Ulm (ots)

Gegen 6.30 Uhr meldete eine Anwohnerin über Notruf bei der Polizei, dass aus dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses starker Rauch aufsteigen würde. Als die alarmierte Feuerwehr am Ort des Geschehens eintraf, brannte es im Dachstuhl des Gebäudes. Das Feuer konnte gelöscht werden, vor es auf das gesamte Gebäude übergriff. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Ein im Haus wohnender 30jahre alter Mann konnte von einem Nachbarn auf den Brand aufmerksam gemacht werden und sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach ersten polizeilichen Schätzungen entstand ein Sachschaden von 350000 Euro. Aufgrund des Feuers und der damit einhergehenden Rauchentwicklung ist das Gebäude vorübergehend nicht nutzbar. Der Bewohner kam bei Bekannten unter. Mit der Brandbekämpfung waren die Feuerwehren der Gesamtgemeinde Rot an der Rot, Erolzheim, Ochsenhausen und Biberach beschäftigt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0028782)

