Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Verkehrskontrolle

Berauscht und ohne Fahrerlaubnis mit dem Pkw unterwegs

Ulm (ots)

Am Donnerstag, gegen 02:45 Uhr, kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Biberach einen VW Touran in der Biberacher Innenstadt. Während der Kontrolle konnte der 36jährige Fahrzeuglenker keinen Führerschein vorzeigen. Die Fahrerlaubnis wurde dem VW-Fahrer bereits vor Jahren entzogen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle ergab sich außerdem der Verdacht einer Drogenbeeinflussung beim Fahrer. Tests bestätigten den Verdacht. Ihm wurde in der Klinik eine Blutprobe entnommen. Der 36jährige Fahrer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie einem Strafverfahren verantworten.

