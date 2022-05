Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneut ohne gültigen Führerschein unterwegs

Lambrecht/ Pfalz (ots)

Am 02.05.2022 um 08:30 Uhr wurde ein 40-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Lambrecht in der Beerentalstraße in 67466 Lambrecht einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer konnte hierbei seinen nicht-europäischen Führerschein aushändigen. Da dieser jedoch schon seit über 1,5 Jahren in Deutschland ordnungsbehördlichen gemeldet ist, hätte dieser seinen Führerschein umschreiben müssen. Da der Mann dies nicht tat, muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zu dieser Tatsache kam hinzu, dass der Mann bereits im letzten Jahr wegen gleicher Sache mit seinem Fahrzeug in Erscheinung trat, weshalb dieses sichergestellt wurde.

Die Polizei weist daraufhin, dass Inhaber nicht-europäischer Führerscheine nach sechs Monate nach Wohnsitzbegründung in der Bundesrepublik Deutschland ihren Führerschein umschreiben lassen müssen.

