Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Männliche Person randaliert auf einem Grundstück in Hundsmühlen +++ Polizeibeamte werden angegriffen, bedroht und beleidigt

Delmenhorst (ots)

Ein Anwohner aus dem Görlitzer Weg in Hundsmühlen hat am Mittwoch, 22. Juli 2022, 23:40 Uhr, den Notruf gewählt. Im Gespräch teilte er mit, dass eine männliche Person den fest an der Hauswand angebrachten Postkasten abgerissen und andere Gegenstände auf dem Grundstück beschädigt hat. Unter anderem sei die Windschutzscheibe eines geparkten Pkws zertrümmert worden. Der entstandene Sachschaden wurde später auf 2.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der genauen Beschreibung des Anrufers konnte der alkoholisierte Verursacher in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Sein Verhalten gegenüber den Beamten war von Beginn an aggressiv. Als er zu einem Schlag auszuholen versuchte, wurde er zu Boden gebracht und fixiert. Anschließend konnte seine Identität geklärt werden. Bei ihm handelte es sich um einen 29-Jährigen aus der Gemeinde Wardenburg. Der Mann ließ sich nicht beruhigen und wurde schließlich mit zur Dienststelle genommen. Während der Fahrt beleidigte er die Polizisten dauerhaft, drohte ihnen mit dem Tod und spuckte in den Streifenwagen.

In einer Gewahrsamszelle beruhigte sich der 29-Jährige im Laufe der Nacht. Am Donnerstag, 21. Juli 2022, 06:00 Uhr, stimmte er schließlich einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Dieser ergab immer noch einen Wert von 1,92 Promille.

Der 29-Jährige wird sich wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell