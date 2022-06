Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Täuschungsversuch bei einer Verkehrskontrolle

Puderbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus gegen Mitternacht in der Barentoner Straße in Puderbach einen PKW Fahrer im heranwachsenden Alter. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen fest. Zudem führte der Fahrer in einer Bauchtasche Drogenutensilien mit. Nach der erfolgten Personendurchsuchung wurde ihm ein freiwilliger Urintest angeboten, in dessen Durchführung er einwilligte.

Hierbei versuchte er die Beamten zu täuschen, indem er heimlich ein mitgeführtes Päckchen Wasser in das Behältnis einfüllte. Auf den Täuschungsversuch angesprochen räumte der Beschuldigte ein, das Päckchen für mögliche Verkehrskontrollen in der Unterhose bereitzuhalten. Ihm sind in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt worden. Gegen ihn wird nun u. a. strafrechtlich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell