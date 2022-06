Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Mercedes Stern

Neuwied (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag ist in der Feldstraße in Dierdorf an einem Mercedes der Mercedes - Stern entwendet worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell