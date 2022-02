Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: B38, Weinheim: Durch rücksichtsloses Fahrverhalten womöglich andere Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

B38, Weinheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr fiel ein 65-jähriger BMW-Fahrer, insbesondere auf der B3 von Weinheim in Fahrtrichtung Heidelberg, durch sein rücksichtsloses Fahrverhalten auf. Dieses war von einem aufmerksamen Zeugen bereits in der Westtangente in Weinheim bemerkt worden. Dort fuhr der BMW einem Mercedes mehrfach sehr dicht auf und versuchte unter Verwendung der Lichthupe seinen Vordermann zum schnelleren Fahren zu animieren. An einem Kreisverkehr auf der B3 kam es nach Zeugenangaben fast zu einem Unfall zwischen dem BMW und einem LKW. Danach geriet der Fahrer mehrfach in den Gegenverkehr, sodass andere Fahrzeuge ausweichen oder abbremsen mussten. Die Polizei sucht im Rahmen der weiteren Ermittlungen nach weiteren Zeugen oder Geschädigten, welche durch den BMW möglicherweise gefährdet wurden. Der weder alkoholisierte noch drogenbeeinflusste Fahrer konnte durch Polizistinnen und Polizisten des Polizeireviers Heidelberg schließlich gestoppt werden. Die Fahrtstrecke und die Hintergründe für das Fahrverhalten des Mannes werden jetzt näher ermittelt. Der 65-Jährige muss mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

