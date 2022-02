Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Vorsicht vor "WhatsApp-Betrugsmasche"

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am vergangenen Dienstag kontaktierte ein bisher unbekannter Täter eine 75-jährige Frau über WhatsApp. Gegen 10 Uhr erschien auf dem Smartphone der Seniorin eine WhatsApp Nachricht einer ihr unbekannten Nummer. In der Nachricht gab sich der Täter als den Sohn der Frau aus und erklärte die neue Nummer damit, dass sein Handy kaputt sei. Aufgrund einer finanziellen Notlage müsse sie schnellstmöglich zwei Überweisungen in Höhe von insgesamt 3.400 Euro tätigen. Um zu helfen, tätigte die Frau die Überweisungen. Kurz darauf nahm sie Kontakt mit ihrem Sohn auf, um mit ihm über die Zahlungen zu sprechen. Folglich fiel die Betrugsmasche auf. Die Seniorin erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Glücklicherweise konnte durch das schnelle Handeln die Überweisung gestoppt werden. Anhand der Handynummer konnte ein 19-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Betruges.

