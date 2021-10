Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erwischt

Jena (ots)

Eine 14-Jährige wollte am Mittwochnachmittag in einem Geschäft in der Löbderstraße Bekleidungsstücke entwenden. Allerdings wurde das Mädchen von einer Mitarbeiterin beobachtet, wie sie in der Umkleidekabine verschwand, die Etiketten von der Kleidung entfernte und so versuchte das Diebesgut unbemerkt aus dem Geschäft zu transportieren. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen das Mädchen mit auf die Wache, wo die 14-Jährige von einem Erziehungsberechtigten abgeholt wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell