BPOL NRW: Während Kontrolle 36-Jähriger sehr nervös - Bundespolizei findet beachtliche Menge Drogen

Dortmund (ots)

Gestern Abend (17. Oktober) haben Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund einen jungen Mann überprüft. Während der Kontrolle verhielt er sich auffällig nervös. Einsatzkräfte fanden im Rucksack des Mannes eine größere Menge Drogen.

Gegen 22:00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen 36-jährigen Dortmunder. Zuvor hatte der Mann noch versucht, bei Erblicken der Beamten den Bahnhof zu verlassen.

Als die Einsatzkräfte ihn dann anhielten und kontrollierten, verhielt sich dieser auffällig nervös. Wie die Bundespolizisten dann feststellten, auch zu recht.

Im Rucksack des 36-Jährigen fanden die Beamten eine größere Menge an verschiedensten Drogen. Die Polizisten stellten die Drogen sicher und brachten den Mann zur Wache.

Unter anderem transportierte der Dortmunder über 100 Gramm an pflanzlichen Drogen und eine größere Menge an synthetischen Betäubungsmitteln in verschiedensten Formen.

Zuständigkeitshalber brachten Einsatzkräfte den Mann für weitere Maßnahmen zum Polizeipräsidium in Dortmund. Dort dauern die Ermittlungen weiter an.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. *BA

